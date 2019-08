Após denúncias, cães maltratados são resgatados pela PMA

Priscilla Porangaba, com informações da PMA

Dois cães foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de uma residência, localizada no bairro Jardim dos Estados, em Corumbá, por maus-tratos.

A PMA foi acionada por protetores de animais que haviam recebido a denúncia. Ao chegar no local, na manhã desta quinta-feira (8) a equipe verificou que dois cães, sendo um filhote, eram mantidos em situação degradante.

Conforme a PMA, os animais ficavam no quintal, expostos ao sol, confinados em uma área com pouco mais de um metro de comprimento, com problemas de mobilidade, sem água nas vasilhas e sem condições de higiene.

Os cães debilitados, foram resgatados e deixados sob os cuidados de protetores dos animais, como fiéis depositários, que os levaram para atendimento veterinário.

O infrator, mesmo não sendo encontrado, foi qualificado e autuado administrativamente em R$ 1mil. Ele também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais, com pena de três meses a um ano de detenção.

