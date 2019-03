Edevaldo Costa, acusado de matar a facadas a professora Nádia Sol Neves Rondon, de 38 anos, se apresentou no 1º Distrito Policial de Corumbá ainda pela manhã e foi preso por feminicídio.

Ele relatou que havia visto a professora com outra pessoa e isso teria motivado o crime. No entanto, amigos de Nádia contaram que ele já vinha perseguindo-a, chegou a furar os pneus do carro dela e foi visto rondando a casa da vítima.

O acusado está em uma das celas da delegacia e deve passar por audiência de custódia, quando a Justiça irá decidir se o mantém preso.

O crime

A professora Nádia Sol, levou mais de 30 facadas, constatou a perícia da Polícia Civil. Inicialmente a informação era de cerca de 20 golpes. Ela morreu horas depois no hospital.

O crime aconteceu neste domingo (10), dia do aniversário da vítima.

