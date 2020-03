Atirador dispara contra grupo e mata rapaz de 20 anos no Los Angeles

Higor dos Santos da Silva Victor, 20 anos, foi morto a tiros , próximo ao Bar Zero Grau Beer, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (8).

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas contaram que um homem de meia idade, branco e alto, seguia em veículo preto, quando parou o automóvel em frente ao Mercado Vitória e fez um disparo de arma de fogo continuando o trajeto na sequência.

Em seguida, um pouco a frente, na Rua Lafaiete Câmara de Oliveira, o homem atirou em direção a um grupo de pessoas que estava na esquina e acabou atingindo Higor, na região do tórax.

O projétil transfixou e foi parar em um dos braços da vítima. Ele morreu no local. Não há informação sobre a motivação para o crime. No local há câmeras de seguranças e as imagens podem auxiliar a polícia durante a investigação.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

