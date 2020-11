Bandidos destelham casa para entrar e roubar

Matheus Rondon com informações Nova News

No sábado (31), um imóvel localizado na Avenida Alcides Menezes de Faria, em Nova Andradina, foi destelhado por criminosos que invadiram o local para praticarem furto.

Conforme a ocorrência policial, uma mulher de 66 anos, responsável pelo local, compareceu na 1ª Delegacia de Polícia para comunicar o fato às autoridades.

A idosa disse que a casa fica anexa a uma conveniência de sua propriedade, sendo, em um momento em que não havia ninguém no local, os ladrões retiraram parte das telhas do imóvel e danificaram o forro do teto para entrar.

Após revirarem os pertences da vítima, os criminosos teriam subtraído cerca de R$ 150,00 em dinheiro e alguns pacotes de bolacha.

O fato foi registrado e a Polícia Civil deverá realizar diligências na tentativa de identificar e localizar os criminosos. O caso é tratado como furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo.

