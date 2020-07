Bebê de 1 ano morre com tiro de espingarda em assentamento

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Um bebê de 1 ano morreu na tarde desta segunda-feira (20) atingido com um tiro de espingarda, em um assentamento em São José do Rio Claro, no Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Civil, o pai contou que não estava em casa e, quando chegou, encontrou o filho já morto em cima de uma cama, em um dos quartos da residência onde moram. Ao lado do corpo havia uma uma espingarda calibre 24.

Ele não soube informar o que poderia ter acontecido. O homem relatou que ainda questionou a esposa, mas ela estava em estado de choque e não soube dizer o que houve.

Peritos da Politec de Tangará da Serra foram acionados e isolaram o local. A perícia deverá revelar as circunstâncias do disparo.

A espingarda foi apreendida e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro.

