Bombeiros procuram por jovem desaparecido no rio Paraguai

O Corpo de Bombeiros de Corumbá, retomou nesta terça-feira (2) as buscas pelo adolescente Tony Douglas Santos Teixeira, 17 anos, que está desaparecido desde a tarde de domingo (31), na região da Codrasa, distante 14 quilômetros da área urbana de Ladário.

De acordo com o site Diário Online, o jovem estava com um grupo de pessoas pescando à beira do rio Paraguai, quando resolveu tomar banho. Em determinado momento, ele começou a pedir por socorro, mas afundou rapidamente em uma área onde a profundidade é de 10 metros. Os amigos não conseguiram socorrê-lo.

A equipe de mergulhadores do 3º Grupamento, que conta com auxílio de embarcação da Capitania Fluvial do Pantanal, órgão subordinado à Marinha, continua com as buscas submersas e também na superfície, uma vez que o adolescente está desaparecido há mais de 36 horas.

Este é o segundo caso de afogamento registrado na região em 2019.

