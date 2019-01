Casal é preso com arma escondida em urso de pelúcia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no sábado (5) um revólver calibre 38 e prendeu um casal, ambos com 23 anos, que viajava com duas crianças de 10 e 4 anos.

De acordo com informações da PRF, o casal que não teve a identidade divulgada foi abordado durante fiscalizações na Unidade Operacional da PRF, em Água Clara. Eles seguiam em um ônibus de viagem com itinerário Campo Grande – Recife.

No momento da abordagem, os dois apresentaram nervosismo com a presença da equipe policial. Em revista às bagagens dos envolvidos, os agentes localizaram um urso de pelúcia que estava dentro de uma mochila e que apresentava um peso desproporcional. Dentro do objeto, estava escondido um revólver calibre 38, carregado com cinco munições e também três gramas de maconha, aproximadamente.

Sobre o flagrante, o homem disse não saber da existência da arma, porém a mulher confessou ter sido contratada para levar o revólver até Arapiraca/AL. O casal foi encaminhado à Polícia Civil de Água Clara e o Conselho Tutelar da cidade foi chamado para acompanhar as crianças.

