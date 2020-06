Com CNH falsa e mandado de prisão, homem é preso com cigarros do Paraguai

Um homem, 26 anos, foi preso transportando 425 mil maços de cigarros contrabandeados, ele também estava com uma CNH falsa e tinha um mandado de prisão em aberto. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (4), em Água Clara.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista dirigia um caminhão Scania/R124 quando foi abordado em posto de gasolina. Durante a abordagem ele confessou que não possuía habilitação e que estava transportando cigarros contrabandeados.

Foram apreendidos 850 caixas de cigarros, totalizando 425.000 maços. O condutor disse ter pego a carreta carregada em Campo Grande e a levaria até Três Lagoas.

Ao todo ele receberia R$ 2.000,00 pelo serviço, sendo R$ 1.500,00 ao receber o caminhão e R$ 500,00 no destino final. O preso também possuía uma CNH falsa.

Em consulta aos sistemas, os agentes descobriram um mandado de prisão em aberto no verdadeiro nome do suspeito. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas, junto com os veículos e o cigarro apreendido.

