Vídeo - Dupla persegue e executa jovem com tiros em via pública

Priscilla Porangaba, com informações do BNews

Um homem identificado como Caio Sampaio Pinto, de 24 anos, foi morto a tiros por dois homens em via pública, no município de Ilhéus.

Segundo informações do BNews, o crime aconteceu por volta de 13h50 dessa quinta-feira (4), uma câmera de segurança registrou toda a ação criminosa.



Nas imagens é possível ver a rua com pouca movimentação nos estabelecimentos e na área externa, quando Caio chega na carona de uma moto e entra em um beco. Poucos segundos depois, Caio sai do local correndo e um dos suspeitos está sem máscara de proteção, com o rosto completamente à mostra e de camisa vermelha atrás dele disparando tiros.

Após a arma dele travar, ele evade do local correndo e um segundo suspeito do homicídio sem camisa e sem máscara aparece e atira mais vezes em Caio.



O homem que estava pilotando a moto com Caio fugiu pelos fundos com a motocicleta, ainda não se sabe o paradeiro. Cápsulas de pistola de calibre .380 foram encontradas no local do crime.

Caio saiu há uns meses do presídio de Teixeira de Freitas e possui uma ficha criminal extensa, sendo considerado um indivíduo de “alta periculosidade”. Entre os crimes que ele respondia tinha homicídios, assaltos, tráficos de drogas e roubo a veículos.



Caio que é natural de Eunápolis e gostava de ostentar armas de grosso calibre e munições em fotos nas redes sociais.

