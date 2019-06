Comerciante é encontrado morto em bar

O comerciante Lourenço Henrique de Souza, 44 anos, foi encontrado morto na quinta-feira (28) em um bar de Rio Brilhante.

De acordo com informações da mídia local, Lourenço apresentava ferimento na boca e no nariz e, inicialmente, o caso estava sendo tratado como morte a esclarecer, com suspeita de assassinato.

Na manhã desta sexta-feira (28), o corpo foi submetido a necropsia e afastou a possibilidade de assassinato e constatou que Lourenço foi vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Lourenço morava sozinho nos fundos de seu estabelecimento. A família descreveu a polícia que ele sofria problemas de saúde.

Deixe seu Comentário

Leia Também