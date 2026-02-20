Menu
Polícia

Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande

Ele tinha uma pena de 7 anos a serem cumpridos em regime fechado

20 fevereiro 2026 - 16h22Luiz Vinicius
Garras realizou a prisão do foragidoGarras realizou a prisão do foragido   (Divulgação/PCMS)

Traficante, de 41 anos, foi preso assim que saiu da residência em que morava, no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande, na tarde desta quinta-feira, dia 19. Ele estava condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Ele tinha uma pena de 7 anos a serem cumpridos em regime fechado e contra ele havia um mandado de prisão definitiva. A prisão aconteceu após uma ação do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros).

Ao ser abordado, o condenado foi cientificado da ordem judicial e não ofereceu resistência à prisão. 

Após as formalidades legais, ele foi encaminhado à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.

