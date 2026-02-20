Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande

Traficante, de 41 anos, foi preso assim que saiu da residência em que morava, no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande, na tarde desta quinta-feira, dia 19. Ele estava condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Ele tinha uma pena de 7 anos a serem cumpridos em regime fechado e contra ele havia um mandado de prisão definitiva. A prisão aconteceu após uma ação do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros).

Ao ser abordado, o condenado foi cientificado da ordem judicial e não ofereceu resistência à prisão.

Após as formalidades legais, ele foi encaminhado à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.

