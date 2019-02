Corpo com tatuagem no glúteo é encontrado em terreno baldio

Por volta das 19h desta quarta-feira (6), um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado em um terreno baldio da avenida Guter Hans, bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A vítima, do sexo feminino, ainda não foi identificada e estava sem documentos.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil compareceu ao local após denúncia e encontrou o corpo em meio a um matagal. A vítima possui uma tatuagem no glúteo, e uma uma faca ao lado do corpo.

Ainda conforme o registro, outros objetos foram encontrados ao redor do cadáver e foram devidamente recolhidos. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

Um morador da região teria avistado o corpo ao final da tarde e rapidamente acionou a polícia via 190.

