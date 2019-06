Corpo de advogada desaparecida é achado em rio

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O corpo da advogada Marcela de Souza Oliveira, de 26 anos, foi encontrado no sábado (1º) no Rio Iguaçu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, a ação contou com apoio do Corpo de Bombeiros.

Documentos, bolsa e um casaco da jovem já haviam sido achados no dia anterior próximo ao local. O corpo foi identificado pela mãe dela.

Marcela desapareceu após deixar a casa do namorado na última segunda-feira (27). No dia do sumiço, a advogada almoçaria com os pais após o trabalho. No entanto, ela não fez mais contato com a família.

De acordo com a Record TV, um pescador disse ter visto um corpo boiando no rio na tarde de sexta-feira (31). Às margens, foram encontrados os documentos e a bolsa da jovem. A testemunha e o pai da advogada estavam, por volta das 19h, na DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os suspeitos. O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou um cartaz para receber informações sobre a morte da jovem.

Deixe seu Comentário

Leia Também