Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Miranda

O corpo de Márcio Bispo de Araújo, 41 anos, foi encontrado na noite dessa quarta-feira(22) boiando nas águas do Rio Miranda, em Jardim.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado após testemunhas encontrarem o corpo de um homem boiando às margens do Rio Miranda, em uma região conhecida como Passo do Bartolo.

Conforme a ocorrência, os militares foram ao local e encontraram Márcio já sem vida. Ele estava usando apenas um short e no corpo não havia sinais de violência.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

