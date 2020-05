Corpo de mulher é encontrado enterrado em Campo Grande

O corpo de uma mulher de aproximadamente 30 anos foi encontrado na manhã desta sexta-feira (1º) em uma casa no bairro Coronel Antonino, na região nordeste de Campo Grande.

Equipes das polícias Militar e Civil estiveram no local, além da perícia. De acordo com o boletim de ocorrência, as suspeitas apontam que a mulher teria sido morta e depois enterrada pelo companheiro.

