Depois de noite com o namorado, mulher é encontrada morta

Marilene Amarilla Castilho, 37 anos, foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira (25), na residência onde morava com os dois filhos adolescentes, no Jardim Panamá.

De acordo com informações policiais, a vítima estava com o namorado, um homem de 32 anos que teve a identidade preservada para não atrapalhar as investigações. Na madrugada, o namorado chamou um dos filhos de Marilene dizendo que ela estava passando mal e que iria chamar o Samu. O homem saiu e não deu mais notícias.

O filho foi até o quarto onde sua mãe estava e percebeu que ela estava sem vida, tentou contato com o suspeito por mensagem, mas não obteve retorno. O corpo da vítima não apresentava sinais de violência.

Em depoimento, os familiares disseram que Marilene namorava o suspeito há uma semana. A polícia informou que o acusado é evadido do estabelecimento de regime aberto desde o dia 12 de dezembro de 2018 e tem várias passagens por furto, violência doméstica, tentativa de estupro e lesão corporal dolosa.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) e o suspeito está sendo procurado.

