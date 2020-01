"Do nada" suspeito corta pescoço de homem em rua e foge

Priscilla Porangaba, com informações do Rio Brilhante em Tempo Real

Um homem, de 34 anos, recebeu um corte no pescoço enquanto mexia no celular próximo sua residência no bairro vila Nova Esperança em Rio Brilhante na noite de sábado (11).

De acordo com informações do Rio Brilhante em Tempo Real, o homem estava em cima de uma moto mexendo no aparelho ao lado da esposa ma rua Leandro Brites

Sem motivo, um desconhecido passou e sem dizer nada passou um objeto perfurocortante, que pode ser faca ou canivete no pescoço dele.

O agressor, ainda não identificado, fugiu. ” Ele estava descontrolado” disse a mulher da vítima. O homem foi socorrido e levado ao hospital onde recebeu alguns pontos e em seguida foi liberado.

