Documentos de major morto é usado na compra de moto e TVs

Funcionários de uma concessionária acionaram a polícia após Ezio Miranda Fernandes, 52 anos, comprar uma motocicleta com documento do major aposentado Paulo Setterval, 57 anos, morto em Bonito, segundo informações da Polícia Civil em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Ezio portava um Registro Geral (RG) em nome da vítima. Após abordagem da polícia ele confessou que comprou o documento de uma pessoa que não sabia identificar, mas que morava no bairro Los Angeles. Em depoimento, ele confessou a polícia que a intenção era comprar produtos para revender.

A pessoa, não identificada, teria dado orientação a Ezio para procurar após as compras por Jalysson Braga da Silva, o “Jaja”, 30 anos, que iria comprar os produtos. Ezio comprou nas Casas Bahias duas televisões de 50 polegadas.

Jalysson teria levado na loja R$ 1,2 mil para Ezio dar de entrada no pagamento. Posteriormente, ele deu mais R$ 1,2 mil para comprar as televisões para ele, totalizando R$ 2,4 mil pelos dois aparelhos.

A polícia foi até a casa de Jalysson, onde foi recebida pela esposa dele, enquanto ele tentou fugir pelos fundos. Ele foi abordado e durante buscas na casa, a polícia encontrou uma pistola calibre .380, da marca Taurus, e uma das televisões compradas por Ezio.

O aparelho de celular de Jalysson estava escondido embaixo do sofá. Questionado sobre a outra televisão, ele informou que teria vendido para o irmão dele , Walysson Braga da Silva, 33 anos, por R$ 1,2 mil.

A equipe da polícia entrou em contato com Walysson que informou ter ganho a televisão do irmão, e não teria comprado conforme informado por ele.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), no Centro. A pistola foi apreendida.

O caso foi registrado na Depac como uso de documento falso, associação criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O caso

Paulo Setterval estaria fumando em frente ao hotel no centro de Bonito, quando o suspeito teria passado e pedido um cigarro. O militar teria negado e foi atingido com uma facada na região do tórax.

Funcionários do hotel acionaram o socorro e a Polícia Militar, mas, a vítima morreu no local. Testemunhas repassaram características do suspeito que foi identificado como Bruno da Rocha, 31 anos,.

A polícia foi até a residência do mesmo e encontrou peças de roupas queimadas, ele teria pedido ajuda a conhecidos para fugir da cidade.

Com o cerco policial, Bruno acabou preso em uma casa abandonada.

