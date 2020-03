Dois sÃ£o presos por roubarem fios de cobre e renderem seguranÃ§a

Matheus Bergamim Cardoso, 19 anos, e Patrick Candido De Oliveira, 30 anos, foram presos em flagrante após fazer um segurança de refém e roubarem fios de cobre em frente a uma empresa de roupas, localizada em Campo Grande.

De acordo com o relato policial, a vítima, 68 anos, que atua como segurança, estava trabalhando quando três homens chegaram ao local anunciando que iriam roubar fios de cobre, um deles estaria com uma arma.

A vítima relatou que foi levado para os fundos da empresa e então os assaltantes realizaram o roubo, neste momento o segurança conseguiu fugir do local e pedir ajuda a um morador da região.

Com isso a Polícia Militar foi acionada e foram até o endereço, encontrando dois dos assaltantes ainda dentro da empresa. Patrick estava escondido em uma coluna de sustentação e Matheus escondido em meio a caixas embaixo de uma máquina de costura.

A arma usada no crime foi encontrada no teto da empresa. Ainda foi localizado um grande rolo de fios de cobre, os autores revelaram aos policiais que usariam uma bicicleta para levar os fios embora para vendê-los no dia seguinte.

Os dois foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO), onde o crime foi registrado como Roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também