Em dia recorde de casos de coronavírus, Guarda flagra festa com 150 pessoas

Saiba Mais Polícia Casal é expulso da Prime após “quebra-pau” no banheiro

Carros, som, bebidas e mais de 150 pessoas aglomeradas, assim acontecia uma festa de aniversário no bairro Tirandentes em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (11), mesmo dia que Mato Grosso do Sul registrava número recorde de casos confirmados de coronavírus.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram até o local após denuncias de que uma festa estaria acontecendo e diversas pessoas estariam reunidas descumprido decreto municipal que visa evitar aglomeração para conter a disseminação do novo coronavírus.

Chegando ao local, os agentes se deparam com um verdadeiro evento, eram cerca de 150 pessoas reunidas. O responsável pela festa disse aos guardas que era a festa de aniversário de amigo.

Ao ser questionado se havia autorização para a realização do evento, o jovem respondeu que havia alugado o local por três dias que as pessoas ficariam ali até meia noite.

Para acabar com a aglomeração, os agentes encerraram a festa e levaram o responsável para a delegacia, por conta do descumprimento do decreto. Três menores também foram encaminhados para a Polícia Civil.

Saiba Mais Polícia Casal é expulso da Prime após “quebra-pau” no banheiro

Deixe seu Comentário

Leia Também