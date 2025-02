Embriagada, condutora bate em proteção de ponte e idosa morre ao ser lançada do carro

Terezinha Ezidio de Brito de 61 anos morreu na noite de ontem (7), ao ser lançada do carro que era conduzido por Tainá Rodrigues de 27 anos, que apresentou 0.79 mlg de álcool no teste do bafômetro após o acidente na BR 163 na Ponte de Rio Brilhante que separa o município de Douradina.

A motorista dirigia um veículo Fiat Palio, com mais duas passageiras, quando perdeu o controle, bateu na proteção da ponte, rodou na pista e capotou em cima da rodovia.

Das três pessoas que estavam no carro, Tainá foi socorrida com ferimentos leves e junto com Josefa Teixeira, foi levada ao hospital de Rio Brilhante por uma equipe de resgate da CCR MS-Via. Já Terezinha Ezidio, foi lançada do carro no momento do acidente para dentro do rio.

Após a condutora ser liberada do Hospital, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a sua detenção e realizou o teste do bafômetro, constando embriaguez com 0.79 mlg de álcool. Ela foi conduzida para DEPAC em Dourados pela PRF para realização do flagrante.

O corpo foi encontrado na manhã deste sábado (8). A perícia criminal esteve no local e o corpo foi encaminhado para o IML de Dourados.

Em depoimento, Tainá disse que seguia sentido Dourados a Campo Grande quando um carro invadiu a pista contrária e para não causar uma colisão frontal, acabou colidindo com a proteção lateral da ponte.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também