Ex-namorada não aceita fim de relacionamento e ateia fogo em jovem

Priscilla Porangaba, com informações do MaisPB

O motoboy Daniel Jean Rocha Claudino, de 20 anos, está internado em estado grave, no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, com queimaduras em cerca de 55% do corpo.

Segundo a família do rapaz, na última quarta-feira (15), uma ex-namorada do jovem que não aceitava o fim de um relacionamento de quatro anos, usou gasolina e um fósforo para atear fogo na vítima.

Márcio Mesquita Martins, de 46, tio de Daniel, contou que o jovem consertava o cabo do acelerador da motocicleta em frente ao prédio em que mora e por volta das 11h, a ex-namorada apareceu com uma garrafa de gasolina e uma caixa de fósforo. Segundo ele, várias pessoas que estavam na rua viram o momento do crime.

A família diz que 55% do corpo do jovem foi atingido, principalmente peito, pescoço e braços, e que o estado de saúde dele é grave. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o rapaz estava estável.

Ele foi levado por vizinhos para o Hospital Salgado Filho, no Méier, e de lá acabou sendo transferido para o Souza Aguiar, onde recebe cuidados no Centro de Tratamento de Queimados.

Ele ainda teria tentado segurar a jovem, mas acabou tendo o corpo incendiado. "Eles tinham um relacionamento conturbado. Ela era agressiva e muita ciumenta. Foi tudo premeditado. Ela já chegou com a garrafa de gasolina na mão. Uma pessoa não anda levando gasolina assim sem mais nem menos. Fez isso com meu sobrinho por ciúme e maldade", disse Márcio.

Deixe seu Comentário

Leia Também