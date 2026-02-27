Funcionário é preso suspeito de desviar mais de R$ 660 mil de empresa em Naviraí

Um funcionário de 27 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (26), em Naviraí, suspeito de desviar dinheiro da empresa onde trabalhava. A prisão foi realizada pela Polícia Civil após a identificação de uma nova transferência considerada fraudulenta, no valor de R$ 14.288.

De acordo com a polícia, por volta das 13h, a corporação foi acionada pela diretoria da empresa após a detecção de movimentações financeiras irregulares no sistema interno. Equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia do município foram até a sede da indústria, onde localizaram o suspeito e efetuaram a prisão.

As investigações apontam que o funcionário atuava no setor responsável por pagamentos a fornecedores e teria utilizado um esquema para desviar recursos. Segundo apurado, ele antecipava pagamentos e, antes do processamento bancário, alterava os dados das empresas para a própria conta.

Na data correta de vencimento, o suspeito realizava o pagamento ao fornecedor, o que gerava duplicidade. Com isso, ele se apropriava de um dos valores transferidos.

Uma auditoria interna da empresa, iniciada em 18 de fevereiro deste ano, identificou que o esquema pode ter começado em setembro de 2023. Até o momento, foram contabilizados 61 casos semelhantes, com prejuízo estimado em R$ 664.114,56. O valor pode ser maior, já que a apuração ainda está em andamento.

Ainda conforme a investigação, há indícios de que os crimes teriam sido motivados por problemas pessoais relacionados a jogos on-line.

O homem foi autuado por furto qualificado mediante abuso de confiança e emprego de fraude, conforme previsto no Código Penal. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que continua analisando documentos e movimentações financeiras para dimensionar o prejuízo total causado à empresa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também