GCM captura detento que fugiu do presídio de Segurança Máxima na Capital

Gilvanderson Damião Vieira França, detento que fugiu do presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande, durante o domingo, dia 22, foi capturado horas depois por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, na região central da cidade.
Ele foi localizado na rua Vasconcelos Fernandes, onde populares também teriam indicado o paradeiro do detento, auxiliando nas buscas.
Conforme informado pela GCM, o preso foi encaminhado a unidade de saúde, pois reclamava de dores no tórax e em outras partes do corpo, devido a fuga do presídio.
Ele foi conduzido para a delegacia e posteriormente seria recambiado para a unidade prisional.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Polícia prende filho por suspeita de feminicídio contra própria mãe em Coxim
Polícia
Borracheiro é assassinado a tiros e esposa fica ferida em ataque em Aral Moreira
Polícia
Jovens morrem após receberem descarga elétrica em açude em chácara de Bonito
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Polícia
Polícia apreende 558 quilos de drogas após perseguição na BR-163
Polícia
Bebê de um ano é encontrada sozinha na rua após briga de casal
Polícia
Homem é transferido em estado grave para Santa Casa após ser baleado com três tiros em Sidrolândia
Polícia
Motorista com sinais de embriaguez é presa após atropelar pedestre e fugir
Polícia
Homem é esfaqueado por desconhecido em conveniência do Jardim Aeroporto
Polícia