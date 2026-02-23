Menu
GCM captura detento que fugiu do presídio de Segurança Máxima na Capital

Ele foi localizado na rua Vasconcelos Fernandes

23 fevereiro 2026 - 10h54Luiz Vinicius
Detento foi preso no mesmo dia da fugaDetento foi preso no mesmo dia da fuga   (Divulgação/GCM)

Gilvanderson Damião Vieira França, detento que fugiu do presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande, durante o domingo, dia 22, foi capturado horas depois por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, na região central da cidade.

Ele foi localizado na rua Vasconcelos Fernandes, onde populares também teriam indicado o paradeiro do detento, auxiliando nas buscas.

Conforme informado pela GCM, o preso foi encaminhado a unidade de saúde, pois reclamava de dores no tórax e em outras partes do corpo, devido a fuga do presídio.

Ele foi conduzido para a delegacia e posteriormente seria recambiado para a unidade prisional.

