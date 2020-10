Grávida causa tumulto em bar, da tapa em homem e acaba agredida na capital

Na madrugada desta segunda-feira (19), uma grávida de 24 anos foi agredida a socos em um bar na Vila Moreninha, em Campo Grande. Ela foi socorrida e o autor fugiu do local.

As agressões aconteceram por volta das 2 da madrugada desta segunda (19), segundo informações o casal chegou acompanhado no bar com mais duas pessoas, e estavam visivelmente alterados. A grávida teria causado tumulto no local e dado um tapa no rosto do autor, conhecido por ‘Cerol’.

Em seguida ao rapa, ‘Cerol’ teria desferido socos no rosto da vítima que ficou ensanguentada sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Moreninhas. O autor não foi encontrado pela polícia.

