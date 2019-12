Grávida leva facada na barriga durante confusão em comércio na capital

Salete Borges Braga, de 34 anos, grávida de cinco meses, foi socorrida em estado grave após ser esfaqueada na barriga durante uma briga no bar dela nessa noite de sexta-feira (13) no bairro Portal da Lagoa, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Salete contou à polícia que estava no estabelecimento, que vende pasteis, quando começou a briga. Ela tentou separar a confusão e acabou golpeada com uma facada na barriga.

Ainda de acordo com o registro policial, Salete, foi socorrida pelo marido e encaminhada para a Santa Casa onde ficou internada na área vermelha do hospital em estado grave. A autora foi identicada como "Gabi".

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

