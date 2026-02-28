Guarda Civil fiscaliza ferros-velhos e aplica multa de R$ 10 mil em Campo Grande

Na sexta-feira (27), a Guarda Civil Metropolitana realizou a Operação Ferro-Velho em Campo Grande, com fiscalização em estabelecimentos de reciclagem. A ação resultou em notificações e autuação por irregularidades administrativas.

Na Avenida Ezequiel Ferreira Lima, o homem, que não teve identificação divulgada, informou não possuir livro de registro de entrada e saída de mercadorias. Foi lavrada a Notificação nº 120, e ele recebeu orientações para regularizar a situação.

Na Rua Gérbera, outro homem, que não teve identificação divulgada, também não apresentou o livro obrigatório. Foi emitida a Notificação nº 120, com prazo para adequação.

Já na Rua Coroados, o homem, que não teve identificação divulgada, reincidiu na mesma irregularidade, mesmo após notificação anterior. Diante da situação, foi lavrado o Auto de Infração nº 237, no valor de R$ 10 mil, e o responsável foi orientado sobre a regularização necessária para o funcionamento do estabelecimento.

