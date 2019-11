Homem atira nos próprios testículos acidentalmente

Um homem de 28 anos, que não foi identificado, atirou acidentalmente nos próprios testículos enquanto manuseava uma arma de fogo do tipo garrucha na segunda-feira (4), em Aquidauana. A vítima encaminhada à Santa Casa de Campo Grande.

A irmã relatou que todos estavam na casa da mãe, quando viu que o irmão se afastou. Momentos depois, ouviram som de um tiro e em seguida o rapaz apareceu cambaleando, dizendo que estava ferido. Ele alegou que estava manuseando a garrucha, quando houve o gatilho foi acionado e acabou se ferindo.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no hospital, onde colheu informações sobre o ocorrido. Em seguida, foi até à casa da mãe do homem, no distrito, onde apreendeu a arma com uma munição deflagrada e quatro intactas. A vítima precisou ser transferida para a Santa Casa na Capital, em razão da gravidade dos ferimentos.

Em contato com a assessoria da Santa Casa de Campo Grande, foi informado ao JD1 Notícias que a vítima teve alta no mesmo dia.

Deixe seu Comentário

Leia Também