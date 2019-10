Homem atropelado por motorista bêbado morre em hospital

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

O motociclista Ademir Castro Amante, de 38 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (21) no Hospital da Vida. Ele foi atropelado nesse sábado (20) por motorista bêbado na BR-163, KM-260.

O óbito foi confirmado pelo Dourados News. Ademir foi internado no hospital em estado gravíssimo após ter sido atingido por um carro dirigido por um motorista, que não teve a identidade revelada.

Ainda de acordo com o Dourados News, testemunhas relataram que em seguida o condutor de um outro carro de passeio também atingiu a vítima.

Os dois condutores foram presos. O do primeiro carro por lesão corporal e condução de veículo sob efeito do álcool e o motorista do segundo carro devido cumprimento de mandado de prisão em aberto por violência doméstica.

