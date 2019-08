Homem é morto a tiros na Vila Nhanhá na capital

Danilo de Souza Jesus, de 26 anos, foi morto a tiros em Campo Grande nessa noite de quarta-feira (28).

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele teria sido atingido por vários disparos feitos por um homem que estava num Fiat Uno na companhia de outras duas pessoas. O crime ocorreu na rua Sol Nascente, Vila Nhanhá.

O autor, não identificado, estava de capacete dentro do carro e passou atirando na vítima.

Logo depois, fizeram o retorno e pararam o veículo na rua. O atirador desceu e com o homem caído na calçada realizou outros disparos.

Os tiros acertaram a cabeça, abdômen, costas, entre outras partes do corpo de Danilo. Os investigadores encontraram ao lado do corpo cerca de 14 cápsulas de um revolver, possivelmente calibre 380.

À polícia a mulher de Danilo contou que ele era usuário de drogas e dizia estar sendo ameaçado de morte. Antes do crime os dois estavam juntos em uma residência, quando o rapaz saiu do local de bicicleta.

Policiais militares e do Grupo de Operações e Investigações (GOI) estiveram no local do homicídio.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu) também foram acionados para a ocorrência.

