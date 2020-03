Homem Ã© preso apÃ³s furtar aparelhos eletrÃ´nicos de escola primaria

Paulo Ricardo Invenção da Cruz Neto (28), foi preso na manhã desta terça-feira (03), em Campo Grande, após furtar aparelhos eletrônicos da escola primária Sonho Encantado, ele disse que venderia os objetos para comprar drogas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência do caso, ao chegar na escola, o proprietário da instituição percebeu uma janela com os vidros quebrados e notou que alguém havia furtado duas TVs e um aparelho de DVD.

Ele chamou a Polícia Militar e passou o endereço de uma residência abandona próxima a escola, geralmente freqüentada por moradores de rua e usuários de droga, informando que o ladrão poderia estar lá.

Ao chegarem no local os militares encontraram Paulo, com os aparelhos, ele admitiu ter furtado os aparelhos de dentro da escola, ele também informou ser usuário de drogas e venderia os objetos para comprar entorpecentes com o dinheiro adquiridos.

O autor foi preso e irá responder por furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

