Homem é preso por tráfico de drogas e posse irregular de arma

João Vicente Greff Pavão, 42 anos, foi preso e autuado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, na noite de segunda-feira (27), em Dourados.

Policiais da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron), empregados na Operação Hórus, apreenderam três armas de fogo, munições e drogas na cada de João, no Jardim Água Boa.

Os investigadores apuraram que a residência era usada para esconder armas e a Justiça expediu mandado de busca e apreensão.

No local, os policiais encontraram um revólver de marca Taurus, uma pistola sem marca e modelo aparentes, três carabinas de ar, sendo uma delas adaptada, e três tabletes de maconha que pesaram 500 gramas, além de um invólucro de 350 gramas de haxixe e diversos apetrechos para acondicionar a droga.

Diante dos fatos o autor, juntamente com as substâncias e objetos acima citados, assim como outros objetos os quais denotam o escambo pela droga, foram levados a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

