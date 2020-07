Homem leva facada no abdômen durante confraternização no Universitário

Um homem, 41 anos, foi parar no hospital após levar uma facada no abdômen durante uma confraternização, que ocorria no bairro Universitário, em Campo Grande, neste sábado (18).

De acordo com o registro policial, uma equipe médica do Hospital Procon teria acionado a Polícia Militar (PM), pois um homem teria dado entrado no local com um ferimento causado por faca.

No local, os militares conversaram com a vítima, que relatou ter sofrido um golpe de faca no abdômen após um desentendimento com o autor, durante uma confraternização.

Apesar da informações, a vítima não relatou o que teria gerado o desentendimento. A vítima passou por procedimento cirúrgico no hospital.

Deixe seu Comentário

Leia Também