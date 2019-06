Homem procura rádio de aeromodelo furtado na capital

O aeromodelista Renato de França Lopes, de 36 anos, teve o rádio de seu aeromodelo furtado na noite desse domingo (2), em Campo Grande. Renato pede que caso alguém encontre avise a polícia ou ligue para ele no (67) 991547414.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o objeto estava em uma maleta dentro do carro dele. O veículo estava estacionado no bairro Taveirópolis e teve o vidro traseiro do lado esquerdo quebrado.

Uma testemunha que estavam no local contou que viu um homem e o caracterizou com cabelos loiros ou grisalhos, alto e magro. O suspeito fugiu num carro prata com rodas pretas, modelo Celta.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro.

