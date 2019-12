Homem que matou ex-cunhada é preso

Marya Eduarda Lobo, com informações do Nova News

Através da Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) de Nova Andradina, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão do homem indiciado pelo crime de feminicídio ocorrido nos últimos dias na cidade.

Alexandre Aparecido Muller, 62 anos, conhecido como "Polaco", invadiu uma residência, localizada no Bairro São Vicente, e efetuou disparos de arma de fogo contra sua ex-esposa e sua ex-cunhada.

As duas mulheres foram baleadas, a ex-cunhada do autor, identificada como Mercedes Félix Sobrinho, 55 anos, ficou ferida com mais gravidade.

Ambas as vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu até o Hospital Regional de Nova Andradina. Devido ao seu quadro clínico, Mercedes foi transferida para Dourados, mas não resistiu e morreu na segunda-feira (16).

Mercedes Félix Sobrinho teve seus órgãos doados. Seu corpo foi velado e sepultado nesta quarta-feira (18), em Batayporã, cidade onde morava anteriormente e onde possuía familiares. Com relação à ex-mulher do autor, ela permaneceu internada no Hospital Regional de Nova Andradina e se recupera bem.

Após o registro dos fatos, ainda no dia 14, o delegado de polícia responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do investigado, sendo que, na tarde desta quarta-feira (18), ele se entregou acompanhado de sua advogada, na Delegacia de Atendimento à Mulher.

O homem seria encaminhado nas próximas horas ao Estabelecimento Penal Masculino de Nova Andradina (EPMNA), onde permanecerá preso à disposição do Poder Judiciário.

