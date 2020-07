Homem quebra vidraça de ótica no centro e leva caixa com dinheiro

Saiba Mais Polícia “Boy” esfaqueia rapaz que recusou sexo no centro de Campo Grande

Eduardo Pascoal Da Silva, 19 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (7), por furtar uma ótica no centro de Campo Grande, ele foi flagrado por câmeras de segurança e encontrado pelo vigia do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, Eduardo utilizou uma pedra para quebrar a vidraça da ótica e furtar uma caixa. O vigia do local acionou a Polícia Militar, que identificaram o autor com imagens de câmeras e segurança.

Tanto os policiais como vigia saíram para tentar encontrar o autor, que foi localizado pelo vigia. O civil acionou a policia novamente que foi até o local e prendeu Eduardo.

O autor confessou o crime e informou que teria roubado uma caixa de metal e a escondido na Rua Maracaju, quase esquina com a Padre João Cripa.

Eduardo foi preso em flagrante por furto qualificado.

