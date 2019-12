Homem tenta matar a esposa com marteladas

O agresssor Aparecido Desiderio de Souza, 55 anos, foi preso pela Polícia Militar na na noite de terça-feira (10), por tentativa de homicídio contra esposa de 36 anos, acusado teri ausado um martelo no crime, em Batayporã (MS). O vizinho do autor foi quem fez a denúncia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vizinho do casal foi até a delegacia testemunhando que Aparecido teria ido na casa dele e confessado ter agredido a vítima, e que ela estaria morta na casa.

A testemunha relatou que não teve coragem de ir verificar se o que Aparecido dizia era verdade, então foi até a polícia pedir ajuda.

Ao chegar no local, a guarnição ouviu o pedido de socorro da vítima, a polícia foi ao encontro da mulher e imediatamente acionou o plantão da ambulância que a levou até uma Unidade de Pronto Atendiment (Upa).

Em contato com as enfermeiras, as mesmas relataram que a situação da vítima era grave, e que teria que ser encaminhada para o Hospital Regional de Nova Andradina.

O agressor foi encontrado e preso próximo ao Colégio Dom Bosco, ele foi levado junto com o martelo usado no crime para a delegacia do município. Caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e familiar, na forma tentada.

