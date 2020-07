Homem vê esposa sendo defendida e bate em vizinha que a ajudou

Um homem, 40 anos, foi parar na delegacia após agredir sua vizinha, 37 anos, que tentava defender a esposa do autor que também estava sendo agredida. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (23), no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande.

De acordo com a ocorrência, a vítima relata que foi agredida por seu vizinho após tentar defender a esposa do autor, que também estaria sofrendo agressões de outras pessoas, no registro policial na é relatado quem eram essas pessoas.

A vítima teve que ser socorrida e levada para a Santa Casa de Campo Grande, pois apresentava uma fratura no braço, lesões nas pernas e cabeça.

O autor precisou ser algemado, por tentar agredir os militares durante a abordagem. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

