Jovem é preso após bater, quebrar celular e ameaçar esposa de morte

Um jovem, 22 anos, bateu e ameaçou de morte a própria esposa, 18 anos, em Nova Andradina. O autor foi levado para a Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM).

Segundo o site regional “Dourados News”, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até uma residência onde uma jovem estava sendo agredida.

No local, a vítima revelou aos policiais que decidiu terminar o casamento após uma discussão do casal e enquanto ela falava com sua mãe pelo celular, o autor jogou o aparelho no chão, enforcou a esposa e a jogou contra a parede.

Após pressionar a vítima contra a parede o autor começou a fazer ameaças, momento que os dois começaram a brigar. O autor quebrou o celular da esposa e disse que iria matá-la.

Diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher para providências.

Deixe seu Comentário

Leia Também