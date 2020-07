Outdoor de apoio a Bolsonaro é rasgado no MS

Gabriel Neves com informações do "Tá na Mídia Naviraí""

Saiba Mais Polícia Após fuga e perseguição, polícia prende casal do tráfico com maconha

Um outdoor danificado em Naviraí, na última terça-feira (21), em Naviraí, se tornou caso de polícia após um representante dos produtores rurais da região ir até a delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra ao to de vandalismo. A mensagem exposta no outdoor era de apoio ao presidente Bolsonaro.

De acordo com o site regional “Ta na Mídia Naviraí” um advogado da cidade pode responder por incitação ao crime, pois ele seria contra o outdoor e fez diversas publicações em suas redes sociais contra a mensagem e incitando a destruição do mesmo.

Logo após o vandalismo, o advogado fez uma publicação elogiando o ato, “você que rasgou o outdoor em Naviaraí saiba que fez um amigo advogado que vai lhe prestar assistência jurídica gratuita! Isso vale para qualquer suspeito ou acusado para esse ato de vandalismo, digo heroico”, escreveu.

Logo depois ele fez uma segunda a postagem, ainda falando sobre o outdoor, “as pessoas não sabem o que é sério, e o que é brincadeira! Óbvio que não estou doando 100 litros de gasolina para aqueles que colocarem fogo no outdoor em Naviraí. Estou doando apenas 50”.

Em uma terceira postagem, segundo o site local, o advogado teria escrito as seguintes palavras: “por que os proprietários do outdoor não registram B.O? Incentive o comércio local! Destrua esses outdoors para que os produtores paguem para fazer novos”.

O B.O foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil da cidade. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MS irá apurar as postagens do advogado, para identificar se ouve ou não falta de ética na conduta do profissional.

Saiba Mais Polícia Após fuga e perseguição, polícia prende casal do tráfico com maconha

Deixe seu Comentário

Leia Também