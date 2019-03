Idoso estupra crianÃ§as de trÃªs e dez anos em troca de celular

Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante por aliciamento de menores e estupro de vulnerável, na tarde de quinta-feira (7), em Três Lagoas. Ele teria obrigada duas crianças, de três e dez anos a praticarem sexo oral.

De acordo com informações da rádio Caçula, as próprias crianças contaram o fato a uma conselheira tutelar do município. O idoso, teria convidado as crianças a irem no apartamento dele e aberto a braguilha da calça e obrigado os dois a masturba-lo e fazer sexo oral. Em troca, o acusado deu um aparelho celular e a quantia de R$ 5 reais para a criança mais velha e R$ 2 reais para a criança de três anos.

Ainda conforme a polícia, de início os menores negaram o fato, mas, após conversarem com a conselheira revelaram a origem dos presentes.

O idoso negou o crime e afirmou que apenas quis ajudar as crianças. Ele foi preso e encaminhado para 3ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

