Idoso morre nove dias depois de bater em cones e cair em buraco

Priscilla Porangaba, com informações do Jornal MidiaMax

O idoso Nilson Teixeira Arante, 64 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande, após ficar nove dias internado depois de sofrer um acidente de motocicleta no Parque Novos Estados.

Segundo informações do boletim de ocorrência apuradas pelo Jornal Midiamax, o acidente aconteceu no dia 27 de abril, quando Nilton transitava com sua motocicleta e teria batido em cones no meio da rua e, em seguida, caído em um buraco.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa, onde permaneceu internado.

Nilton teve fratura na coluna cervical e outras escoriações pelo corpo. Depois de nove dias internado ele não resistiu e morreu. Não há mais informações de como teria acontecido o acidente.

