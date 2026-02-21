Idoso surta, efetua disparos e quase atinge adolescente de 13 anos em Dourados

Um idoso de 85 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (20) após disparar uma arma de fogo e quase atingir um adolescente de 13 anos, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Dourados News, o caso aconteceu por volta das 19h30, na Rua Cabral, no bairro Jardim Monte Líbano. O homem mora em um conjunto de quitinetes e, em determinado momento, pegou um revólver calibre .38 e efetuou um disparo.

Dois menores brincavam próximo ao local e o tiro quase atingiu um dos adolescentes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Testemunhas relataram à polícia que o idoso tem diagnóstico de esquizofrenia e estaria em surto no momento da ocorrência. Policiais militares da Força Tática foram acionados por moradores e conseguiram conter o suspeito, além de apreender a arma utilizada.

O idoso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também