JD1TV: Vídeo mostra jovem sendo morto com 16 tiros no Canguru

Imagens de câmeras de segurança flagraram a execução de Robert R da Silva, de 24 anos, ocorrida na tarde deste domingo (5), na Rua dos Topógrafos, no Jardim Canguru, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, no vídeo é possível ver a vítima andando pela via quando cruza com o atirador que trafegava de moto em sentido contrário. Ao encontrar o rapaz, o motociclista realizou os disparos.

Durante o crime, a moto usada pelo autor chegou a cair, sendo levantada pelo criminoso antes de empreender fuga. O atirador estava usando capacete e ainda não identificado até o momento. A polícia ainda trabalha para identificar o homem.

Assista ao vídeo:

