Jovem Ã© preso vendendo drogas na PraÃ§a Ary Coelho

Um homem de 26 anos, foi preso em flagrante vendendo entorpecentes dentro da Praça Ary Coelho, na tarde de quinta-feira (7), no centro de Campo Grande. O jovem estava com um tablete de maconha e quatro porções separadas.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o homem estaria vendendo drogas no local. Os militares acompanharam a ação do jovem de dentro da viatura, parada em um lugar aonde não despertasse a desconfiança do sujeito.

Ao se aproximar viram o “vendedor” tirando porções de entorpecente de baixo de um saco preto, próximo a grade da praça, quando deram voz de prisão para o homem, que tentou fugir. Ele jogou as porções de maconha e correu, mas foi detido pelos policias.

Com o jovem foram apreendidas nove porções de maconha mais uma quantia em dinheiro. Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro.

