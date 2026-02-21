Menu
Menu Busca sábado, 21 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Fev26
Polícia

Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá

Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da região

21 fevereiro 2026 - 16h32Brenda Assis

Um jovem de 21 anos precisou ser socorrido após um inseto entrar em seu ouvido durante a madrugada deste sábado (21), em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 4h40, em uma residência na Rua Salgado Filho, no bairro Maria Leite.

O rapaz então contou que dormia quando sentiu o inseto entrar na cavidade auricular. Após tomar banho, ele percebeu sangramento no ouvido, além da sensação de que o inseto ainda se movimentava, acompanhada de dor.

No momento do atendimento, a vítima estava consciente e orientada. A equipe realizou os primeiros procedimentos de atendimento pré-hospitalar e encaminhou o paciente ao pronto-socorro municipal.

O jovem foi deixado aos cuidados da equipe médica de plantão.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de insetos ou objetos no ouvido, não se deve tentar retirar por conta própria com hastes ou outros objetos, pois isso pode agravar a lesão. A recomendação é procurar atendimento médico especializado o mais rápido possível.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Homem é preso após ameaçar incendiar casa da ex com filho dentro em Corumbá
Foto: Divulgação/Polícia Civil
Polícia
Após três meses, polícia conclui investigação sobre morte em aldeia de Dourados
O óbito foi constatado pelas equipes de socorro
Polícia
Homem é encontrado morto após brigar com o pai em Caarapó
Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário
Polícia
Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Após término, adolescente entra na casa do ex, agride e faz ameaças no Jardim Carioca
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso é esfaqueado e roubado pela ex-namorada em Campo Grande
Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha
Polícia
Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha
Suspeito tenta esconder revólver em freezer e acaba preso com droga em conveniência de Jaraguari
Polícia
Suspeito tenta esconder revólver em freezer e acaba preso com droga em conveniência de Jaraguari
Delegacia de Ivinhema
Polícia
Adolescente de 15 anos é espancada pelo marido, de 26 anos, em Ivinhema
Foto: Impacto News
Polícia
Criança de 2 anos é identificada após acidente fatal em Deodápolis

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Reunião aconteceu durante essa semana
Polícia
Governo de MS publica promoções de PMs e bombeiros com efeitos retroativos a dezembro