Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá

Um jovem de 21 anos precisou ser socorrido após um inseto entrar em seu ouvido durante a madrugada deste sábado (21), em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 4h40, em uma residência na Rua Salgado Filho, no bairro Maria Leite.

O rapaz então contou que dormia quando sentiu o inseto entrar na cavidade auricular. Após tomar banho, ele percebeu sangramento no ouvido, além da sensação de que o inseto ainda se movimentava, acompanhada de dor.

No momento do atendimento, a vítima estava consciente e orientada. A equipe realizou os primeiros procedimentos de atendimento pré-hospitalar e encaminhou o paciente ao pronto-socorro municipal.

O jovem foi deixado aos cuidados da equipe médica de plantão.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de insetos ou objetos no ouvido, não se deve tentar retirar por conta própria com hastes ou outros objetos, pois isso pode agravar a lesão. A recomendação é procurar atendimento médico especializado o mais rápido possível.

