Jovem morre dias após ser espancado em distrito de Nova Andradina

Fabiano Silva Santos, de 19 anos, morreu durante a quinta-feira, dia 19, após ficar internado no Hospital da Vida, em Dourados, vítima de agressão física.
O caso, em tese, aconteceu no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, no dia 17 de fevereiro, mas ele teria fugido da unidade hospitalar da cidade e foi encontrado no mesmo dia, caído em via pública.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima apresentava lesões por diversas partes do corpo, decorrentes de agressões físicas. Ele foi atendido em um hospital de Nova Andradina, mas, devido ao quadro de saúde, foi transferido para Dourados.
O caso está sendo tratado como homicídio doloso e será investigado pela Polícia Civil.
