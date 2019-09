Jovem tenta ferir a mãe com facão por causa de comida

A Equipe da Policia Militar prendeu Bruno Cardoso Cristaldo, 21 anos, por tentar agredir a facadas a própria mãe Maria de Fátima Cardoso, 52 anos, por não querer que ela cozinhasse para sua namorada. O caso ocorreu no bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com o Boletim de Ocorrência a mãe estava cozinhando quando o filho chegou na residência, na rua Antonio Nogueira, acompanhado da namorada. Bruno foi até a cozinha e disse para Maria que ele e a companheira não comeriam da comida que ela estava fazendo.

Bruno mandou a mãe jogar a comida fora e começou a xingar e ofender a vítima, ao ser ignorado ele pegou um facão e começou a correr atrás da mulher que ao fugir do ataque do filho caiu e cortou a mão em um tijolo.

Segundo a polícia, ao chegar no local foi feito uma vistoria no quarto de Bruno onde encontraram uma trouxinha de maconha, ao ser indagado o autor confessou que passaria a tarde cheirando a substância com a namorada e que havia adquirido a droga com um adolescente.

Na residência do fornecedor da droga foi encontrada a mesma substância fornecida a bruno, porém ao ser indagado o jovem afirmou que não ia falar nada pois era menor e nada podia acontecer com ele

A mãe do autor foi encaminhada para o Pronto Socorro Legal onde teve a mão suturada.

Bruno e o outro adolescente foram encaminhados até a Primeira Delegacia de Policia de Aquidauana, com uso de algemas para conter os autores que estavam muito agitados

