JustiÃ§a mantÃ©m prisÃ£o de homem que assassinou professora

Edevaldo Costa Leite, 31 anos, acusado de matar com 36 golpes de faca a professora Nádia Sol Neves, 38 anos, foi encaminhado para o Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá após passar por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (11).

Ele se entregou à polícia no domingo (10), horas após cometer o crime e confessou que assassinou sua ex-companheiro por ter visto ela com outra pessoa. A prisão dele foi mantida pelo juiz da Vara de Execuções Penais, André Luiz Monteiro.

Edevaldo pode pegar até 30 anos de prisão por executar sua ex-companheira.

O crime

Nadia foi morta no dia do seu aniversário depois de sair com amigas para comemorar. Ela estava chegando em casa quando foi abordada pelo ex-companheiro. Inicialmente, a informação era de que a vítima foi morta com pelo menos 20 facadas, mas após a morte, foi constatado no IML 36 perfurações por arma branca.

A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

