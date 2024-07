Laudo aponta que não houve estupro em bebê de um ano, diz conselheira

Laudo de suspeita de estupro de uma menina de 1 ano e 8 meses, feito pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), na tarde desta quarta-feira (03), saiu, concluindo que a criança não foi vítima de abuso sexual.

Ao JD1, a conselheira tutelar, Loisa Higa, informou que a criança voltará para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino para receber o diagnóstico correto. “Sem nenhum tipo de violação”, afirmou.

O que aconteceu?

A menina deu entrada na UPA na tarde desta quarta-feira, após vizinhos acionarem a Polícia Militar, para fazer com que a mãe, de 27 anos, a levassem ao médico após passar a madrugada e a manhã de hoje chorando, gritando, e com febre, dentro da casa da família, no Bairro Jardim Columbia, em Campo Grande.

Na UPA, os médicos desconfiaram que a menina de 1 ano e 8 meses pudesse ter sido vítima de estupro. Após a desconfiança médica, mãe e filha foram levadas para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA), e em seguida, para o Imol, onde o laudo deu negativo para abuso sexual.

Segundo Loisa Higa, a mãe colaborou com toda a investigação. E revelou que ela tem mais dois filhos, e já é acompanhada pelo Conselho Tutelar.

